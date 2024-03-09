У Миколаєві зіткнулись два легковики: травмована водійка

У Миколаєві дев'ятого березня в районі Південнобузького (Варварівського) мосту зіткнулись два легкових автомобілі. Травмовану 36-річну водійку доставили до лікарні. Внаслідок аварії утворився затор, рух ускладнено.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

Аварія відбулась приблизно о 15:00 по вулиці Веселинівській, повідомили у відомстві.

"Внаслідок зіткнення "Volvo-740" та "Mazda-6" 36-річна водій "Mazdа" із тілесними ушкодженнями була доставлена до медичного закладу", — розповіли правоохоронці.

На відрізку дороги, де сталась автопригода, виник затор. Патрульні регулюють рух.

"Рух на ділянці ускладнено для легкового транспорту та перекритий для вантажних автомобілів. На місці працюють усі відповідні служби. Шановні водії! Враховуйте цю інформацію при плануванні поїздки", — додали в поліції.

Поліцейські з’ясовують обставини автопригоди.

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