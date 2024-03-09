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Сили оборони відбили шість атак армії РФ поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області — Генштаб
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Сили оборони відбили шість атак армії РФ поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області — Генштаб

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Сили оборони відбили шість атак армії РФ на Оріхівському напрямку
Ілюстративне. Фото: Facebook/ Головнокомандувач ЗС України

На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили шість атак армії РФ в районах населених пунктів Роботине та Західніше Вербового Запорізької області.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також у Генштабі зазначили, що артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Запорізької області:

"Серед них — Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка та Малі Щербаки", — йдеться в повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 8 березня, російські військові атакували 12 населених пунктів Запорізької області.

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