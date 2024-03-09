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"Вижив, бо обіцяв дружині й доньці". Боєць після поранення та реабілітації служить у миколаївському ТЦК
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"Вижив, бо обіцяв дружині й доньці". Боєць після поранення та реабілітації служить у миколаївському ТЦК

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Олександр — військовослужбовець одного з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Миколаєві. До лав Збройних сил України став у квітні 2022 року. Восени того ж року отримав важке поранення на Запорізькому напрямку. Втім, після реабілітації чоловік і далі служить у війську.

Про службу, поранення військовослужбовець Олександр розповів кореспондентам Суспільного.

За словами Олександра, зруйновані російськими обстрілами будівлі у Миколаєві нагадують прифронтове село Малі Щербаки у Запорізькій області. Поблизу цього населеного пункту в 2022 році військовослужбовець з побратимами місяць виконували бойові завдання.

"Село майже вщент зруйноване. Кожен будинок, ну все розбомблено, все розбито. Там русня просто нічого не залишила. "Руській мір" несе горе, руйнування, смерть, смерть і ще раз смерть", — говорить Олександр.

Військовий Олександр дивиться на зруйновані у Миколаєві будівлі, березень 2024 року
Військовий Олександр дивиться на зруйновані у Миколаєві будівлі, березень 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

До повномасштабної війни чоловік служив строково. У квітні 2022 року отримав повістку. Каже, ухилятися не став, після медкомісії три місяці навчався, потім — перші бойові завдання.

Бій з російськими військовими в селі Нестерянка Запорізької області першого вересня 2022 запам’ятаю надовго. Тоді в якийсь момент прощався з життям.

"Я їхав попереду колони. З нами їхав командир роти і командир взводу. Я був навідником-оператором на М113Американський гусеничний бронетранспортер, перша серійна військова машина з алюмінієвим корпусом. Управляв кулеметом "Браунінг". Як тільки ми виїхали на саме село з лісосмуги, то наїхали на протитанкову міну. Ми підірвалися", — згадує боєць.

Військовослужбовець Олександр на навчаннях
Військовослужбовець Олександр на навчаннях. Фото з особистого архіву Олександра

Олександр розповідає, що після підриву на міні машина вийшла з ладу.

"Ми пересіли на іншу, що їхала позаду в колоні. І так ми заїхали в саме село. На жаль, заїхали одні єдині. Окрім нас, з інших напрямків ніхто не доїхав. Бо був шквальний вогонь, і вони не могли далі просуватися. Щоб не потрапити під цей вогонь, ми заховалися за будівлею. Чи то гараж був, чи якесь інше приміщення. І, на жаль, прямо в ту будівлю прилетіла 120-ка (ред. — артилерійська міна)", — розповів військовий.

Уламок пройшов через двері. І я отримав важке мінно-вибухове поранення лівої сторони.

Зі слів військового, чекаючи на евакуацію, заховався за стіною будівлі, аби не бути в полі зору російських дронів.

"До наступу взагалі був атеїстом. Я не вірив в Бога, так вийшло. Перед відправкою мені дружина дала хрестик, і коли я отримав поранення й чекав, то дістав хрестик, помолився Богу, щоб уберіг", — говорить Олександр.

У ті миті боровся за життя попри все , бо пообіцяв дружині та доньці повернутися.

"Перед відправкою дружина пов'язала мені червону стрічку. Мені і точно таку ж зробила собі на вдачу. Ні разу її не знімав. Ні разу її нікуди не дівав", — розповів Олександр.

Олександр з побратимами під Малими Щербаками на позиціях
Олександр з побратимами під Малими Щербаками на позиціях. Фото з особистого архіву Олександра

Чоловіка евакуювали до запорізького госпіталю. Згадує, тоді в напівсвідомості встиг лише назвати своє ім'я, прізвище та групу крові.

"Уже під вечір я отямився. До мене прийшов лікар перевірити і запитати, як я себе почуваю. Перше, що я попросив, щоб він зателефонував дружині, аби її заспокоїти. Потім вона мені розповіла, що півночі плакала", — говорить військовий.

Олександр з дружиною та донькою
Олександр з дружиною та донькою. Фото з особистого архіву Олександра

Кілька днів пробув у госпіталях Дніпра та Кропивницького, потім його перевели до лікарні у Вінниці, де переніс сім операцій, згадує чоловік.

"За словами лікарів, дуже пощастило. Мало того, що уламки перебили пів лівої сторони, зачепили хребет. Після цього в мене було часткове оніміння ніг. Оця аорта, яка головна, уламок її частково задів. Сказали, якби кілька міліметрів правіше чи лівіше, я б там і стік кров'ю", — розповів Олександр.

Олександр на лікуванні в Запоріжжі
Олександр на лікуванні в Запоріжжі. Фото з особистого архіву Олександра

Після поранення та реабілітації, що тривала з літа 2023 року, Олександр станом на березень 2024 року служить в одному з миколаївських Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Військовий Олександр з колегою, березень 2024 року
Військовий Олександр з колегою, березень 2024 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Військовий каже, після того, як побачив руйнації внаслідок російських обстрілів на Миколаївщині та Запоріжжі, без сумніву продовжив служити далі, аби росіяни не окупували всю Україну.

"Якщо ми зупинимось на цьому, то не буде ні України, ні миру у світі. Ми просто зникнемо як нація. Не треба боятися повістки, треба боятися поразки", — зазначив Олександр.

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