З прифронтового Приморського Запорізької області, що знаходиться за 10 км від лінії зіткнення та часто потерпає від російських обстрілів, поліцейські евакуювали дві родини, в яких виховуються шестеро дітей.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомили в пресслужбі ГУ Національної поліції в Запорізькій області.

Сім’ї рідних сестер Надії та Тетяни через постійні обстріли фактично жили в підвалі. Правоохоронці пів року майже щодня вмовляли жінок виїхати. Та коли російський снаряд прилетів у сусідню хату, де одна з родин ховалася у льосі, матусі наважилися евакуюватися та звернулись по допомогу до поліції:

"Нерви не витримують… Що вже казати про дітей… Діти бояться, плачуть, світу білого не бачать та майже не виходять з хати", — розповіли матусі.

Родини евакуювали до Запоріжжя.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням евакуюватися з прифронтових населених пунктів, щоб не наражати себе на небезпеку:

для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;

для жителів Василівського району – 097-826-20-02.

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