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На Донеччині конкурс читців "В сім’ї вольній, новій" зібрав понад 130 учасників
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На Донеччині конкурс читців "В сім’ї вольній, новій" зібрав понад 130 учасників

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На Донеччині конкурс читців &quot;В сім’ї вольній, новій&quot; зібрав понад 130 учасників
Фото: МКІП

На Донеччині у конкурсі читців "В сім’ї вольній, новій", який проводять до Дня Народження Тараса Шевченка, взяли участь понад 130 учасників. Наймолодшому виповнилось 9 років, найстаршій 71 рік.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Цьогоріч за звання найкращого читця змагались 138 творчих колективів та окремих виконавців різного віку з усіх куточків Донеччини. Наймолодшому учаснику виповнилося 9 років, а найстаршій учасниці — 71 рік", — повідомив Вадим Філашкін.

За даними Філашкіна, гран-прі конкурсу здобула Світлана Фоменко з Хлібодарівської громади. У першій віковій категорії перемогу здобули Дар'я Реброва і Марк Савін з Краматорська, у другій — Ярослав Сусідко з Вугледарської громади. У категорії "Літературні композиції" переміг краматорський театр "Колесо".

Всього відзнаки за підсумками конкурсу отримали 18 учасників.

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