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Інститут іоносфери приєднають до Харківського політехнічного інституту
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Інститут іоносфери приєднають до Харківського політехнічного інституту

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Радіоастрономічна обсерваторія після російської окупації та боїв, Харківщина, Волохів Яр
Ілюстративне фото. Радіоастрономічна обсерваторія після російської окупації та боїв, Харківщина, Волохів Яр, листопад 2023 року. Радіоастрономічна обсерваторія після російської окупації та боїв, Харківщина, Волохів Яр, листопад 2023 року. Фото: Суспільне Харків

8 березня Уряд погодив реорганізацію Інституту іоносфери у Харкові.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Реорганізація відбуватиметься з повним збереженням наявного фінансування та матеріально-технічної бази. Інститут іоносфери також збереже статус окремого дослідницького структурного підрозділу у складі ХПІ", — сказано в повідомленні.

Приєднання, за версією МОН, дозволить:

  • посилити кадровий потенціал;
  • залучити додаткове фінансування для наукової діяльності;
  • розширити матеріально-технічну базу.

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