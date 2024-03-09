Інститут іоносфери приєднають до Харківського політехнічного інституту

8 березня Уряд погодив реорганізацію Інституту іоносфери у Харкові.
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.
"Реорганізація відбуватиметься з повним збереженням наявного фінансування та матеріально-технічної бази. Інститут іоносфери також збереже статус окремого дослідницького структурного підрозділу у складі ХПІ", — сказано в повідомленні.
Приєднання, за версією МОН, дозволить:
- посилити кадровий потенціал;
- залучити додаткове фінансування для наукової діяльності;
- розширити матеріально-технічну базу.
Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube