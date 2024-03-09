Інститут іоносфери приєднають до Харківського політехнічного інституту

8 березня Уряд погодив реорганізацію Інституту іоносфери у Харкові.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Реорганізація відбуватиметься з повним збереженням наявного фінансування та матеріально-технічної бази. Інститут іоносфери також збереже статус окремого дослідницького структурного підрозділу у складі ХПІ", — сказано в повідомленні.

Приєднання, за версією МОН, дозволить:

посилити кадровий потенціал;

залучити додаткове фінансування для наукової діяльності;

розширити матеріально-технічну базу.

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