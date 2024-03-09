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Виступив зведений хор: як у Львові відзначили 210 річницю з дня народження Шевченка
Тарас ШевченкоРегіони

Виступив зведений хор: як у Львові відзначили 210 річницю з дня народження Шевченка

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Виступив зведений хор: як у Львові відзначили 210 річницю з дня народження Шевченка
Виступ зведеного хору до дня народження Тараса Шевченка. Фото: пресслужба Львівської обласної ради

Сьогодні, 9 березня, у Львові відзначили 210 річницю від дня народження Тараса Шевченка. Біля монумента Кобзареві на проспекті Свободи виступив зведений хор з п'яти колективів.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Біля пам'ятника Тарасові Шевченку виступив зведений хор з колективів "Трембіта", "Дударик", "Євшан", Львівського музичного фахового коледжу імені Людкевича та Львівського фахового коледжу культури і мистецтв під керівництвом диригентів Руслана Ляшенка і Володимира Вівчарика.

Виступ хорових капел
Виступ хорових капел. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Виступ зведеного хору
Виступ зведеного хору. Фото: пресслужба Львівської обласної ради

Виступ зведеного хору
Виступ зведеного хору. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Хорові капели виконали пісні на вірші Шевченка "Заповіт", "Думи мої, думи мої" та "Реве та стогне Дніпр широкий".

Виступ зведеного хору
Виступ зведеного хору. Фото: пресслужба Львівської обласної ради

Виступ зведеного хору
Виступ зведеного хору. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Після цього курсанти, військові, громадські діячі, митці, зокрема поет Ігор Калинець та гурт "Піккардійська терція", та львів'яни поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку.

Дитина кладе квіти до пам'ятника Шевченку
Дитина кладе квіти до пам'ятника Шевченку. Фото: пресслужба Львівської міської ради

Покладання квітів
Покладання квітів. Фото: пресслужба Львівської обласної ради

Пам'ятник Тарасові Шевченку
Пам'ятник Тарасові Шевченку. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Згодом учасники заходу разом виконали Гімн України. А тоді влаштували імпровізований концерт.

Святкування 210 річниці з дня народження Шевченка
Святкування 210 річниці з дня народження Шевченка. Фото: пресслужба Львівської міської ради

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