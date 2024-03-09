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Чверть століття провів у таборах ГУЛАГу: єдиному живому закарпатському політв’язню Івану Мирону виповнилось 95 років
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Чверть століття провів у таборах ГУЛАГу: єдиному живому закарпатському політв’язню Івану Мирону виповнилось 95 років

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Чверть століття провів у таборах ГУЛАГу: єдиному живому закарпатському політв’язню Івану Мирону виповнилось 95 років
Великобичківська селищна рада

95 років виповнилося 9 березня єдиному живому політв’язню із Закарпаття Івану Мирону. Чоловік провів у таборах ГУЛАГу 25 років.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської обласної військової адміністрації у Facebook.

"Це чверть століття нелюдських тортур, які тільки могла вигадати репресивна радянська система. Однак Іван Мирон не скорився і не просив помилування: "Я не злочинець, бо не вважаю захист свого народу злочином". Лише кілька років тому його офіційно реабілітували", — йдеться в повідомленні.

Іван Мирон підтримує наших захисників і вірить у перемогу.

"Треба бути гідними та давати відсіч. Боронити свою землю — то святе, велике діло", — сказав чоловік.

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