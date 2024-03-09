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Намагались незаконно перетнути кордон: на Одещині затримали п'ятьох чоловіків
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Намагались незаконно перетнути кордон: на Одещині затримали п'ятьох чоловіків

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Намагались незаконно перетнути кордон: на Одещині затримали п'ятьох чоловіків
Затримані на кордоні з Молдовою чоловіки. Фото: Південне регіональне управління ДПСУ

На Одещині за допомогою технічних засобів виявили та затримали п’ятьох чоловіків, які намагались перетнути державний кордон.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Там зазначили, що за рухом чоловіків спостерігав оператор дрона, який скерував наряд для їх затримання. Один з них "відбився" від групи та заховався в хащах, однак його також виявили.

Подорожуючі пояснили, що мали намір незаконно потрапити до придністровського регіону Молдови. Для цього вони звернулися за допомогою до адміністратора одного з телеграм-каналів. Останній за 6000 доларів з кожного надавав онлайн-вказівки з навігації до кордону, додали у відомстві.

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