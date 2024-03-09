На Донеччині загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Андрій Ганцяк.
Про смерть бійця повідомили на сторінці Яблунівської громади у Facebook.
Андрій Ганцяк народився у 1996 році. Жив у селищі Яблунів.
Військовослужбовець загинув 8 березня 2024 року біля села Новокалинове Донецької області.
"Від усієї громади висловлюємо щирі співчуття сім’ї та всім близьким Андрія. Розділяємо з вами це велике горе. Згодом докладніше повідомимо, коли ми зможемо попрощатися та провести в останню путь нашого героя", — йдеться у дописі.
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