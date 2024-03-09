Щонайменше 50 харків'ян зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку в центрі Харкова 9 березня, щоб вшанувати роковини дня народження поета. До закритого від обстрілів памʼятника несли квіти, містяни співали гімн та читали вірші Шевченка.
Акцію завчасно узгодили з поліцією, але не афішували з міркувань безпеки, повідомила кореспондентка Суспільне Харків.
"До повномасштабного вторгнення у в нас все було більш пишно, масштабно, більше людей було. Зараз ми все в підпіллі готували, думали, як зробити, щоб все швидко зняти. Навіть плакат — раніше ми б так не робили, а зараз такий маленький намалювали, щоб раптом що, — зняти і розбігтися. У нас інші технології святкування з'явилися.", — розповіла представниця харківського товариства "Просвіта" Галина Куц.
Галина Куц згадує: 2023 року на шевченківські дні Харків обстрілювала РФ.
"Порівняно з минулим роком, зараз легше. Я пішки йшла з Холодної гори сюди і тоді думала, чи буде хтось, чи ні, бо інтернету не було. Приходжу, а тут люди зібралися. Ми оберігаємо Шевченка, Шевченко оберігає нас", — каже представниця "Просвіти".
Серед учасників акції влаштували конкурс: людям роздавали рядки вірша, з яких потрібно було скласти цілий твір.
Плакат із цифрою "210" самчиківським розписом намалювали діти з Люботинського ліцею "Дивосвіт" під керівництвом художників Вакуленків.
Що харків'яни говорять про значення Тараса Шевченка та його доробок
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