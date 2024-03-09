НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Харкові відзначили 210-ту річницю дня народження поета
КУЛЬТУРАПоезіяЛІТЕРАТУРАПам'ятьСВЯТОРегіони

Біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Харкові відзначили 210-ту річницю дня народження поета

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Щонайменше 50 харків'ян зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку в центрі Харкова 9 березня, щоб вшанувати роковини дня народження поета. До закритого від обстрілів памʼятника несли квіти, містяни співали гімн та читали вірші Шевченка.

Акцію завчасно узгодили з поліцією, але не афішували з міркувань безпеки, повідомила кореспондентка Суспільне Харків.

"До повномасштабного вторгнення у в нас все було більш пишно, масштабно, більше людей було. Зараз ми все в підпіллі готували, думали, як зробити, щоб все швидко зняти. Навіть плакат — раніше ми б так не робили, а зараз такий маленький намалювали, щоб раптом що, — зняти і розбігтися. У нас інші технології святкування з'явилися.", — розповіла представниця харківського товариства "Просвіта" Галина Куц.

Біля памʼятника Тарасу Шевченку в Харкові відзначили 210-ту річницю дня народження поета
Біля памʼятника Тарасу Шевченку в Харкові відзначили 210-ту річницю дня народження поета, 9 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Галина Куц згадує: 2023 року на шевченківські дні Харків обстрілювала РФ.

"Порівняно з минулим роком, зараз легше. Я пішки йшла з Холодної гори сюди і тоді думала, чи буде хтось, чи ні, бо інтернету не було. Приходжу, а тут люди зібралися. Ми оберігаємо Шевченка, Шевченко оберігає нас", — каже представниця "Просвіти".

Серед учасників акції влаштували конкурс: людям роздавали рядки вірша, з яких потрібно було скласти цілий твір.

Чоловік тримає папірець із рядками вірша Тараса Шевченка, Харків
Чоловік тримає папірець із рядками вірша Тараса Шевченка, Харків, 9 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Плакат із цифрою "210" самчиківським розписом намалювали діти з Люботинського ліцею "Дивосвіт" під керівництвом художників Вакуленків.

Плакат "210" на закритому від обстрілів памʼятнику, Харків
Плакат "210" на закритому від обстрілів памʼятнику, Харків, 9 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Що харків'яни говорять про значення Тараса Шевченка та його доробок

У сучасній війні Росії проти України, коли війна йде не за території, війна йде за знищення ідентичності. Шевченко — це та людина, яка сформувала ядро української ідентичності, тому це для нас важливо
Галина Куцпредставниця харківського товариства "Просвіта"

Харків'яни на акції до річниці дня народження Шевченка
Харків'яни на акції до річниці дня народження Шевченка, 9 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Дуже актуальним здається "Заповіт", бо ми маємо розуміти, що покоління будуть жертвувати собою, як це зараз відбувається. І війна може бути тривалою, ми високу ціну платимо за те, щоб просто бути українцями і зберегти свою державність
Микола Білийхарків'янин

Харківʼяни розмальовують портрет Тараса Шевченка на акції до роковин дня народження митця
Харківʼяни розмальовують портрет Тараса Шевченка на акції до роковин дня народження митця, 9 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Він перший попри все писав про таке, що у нас до цього дня мурашки йдуть. Він вважав, що підійметься Україна, буде дуже важко, дуже крові багато і це ще не кінець
Марина Воронахарківʼянка

У Харкові відзначили 210-ту річницю дня народження Тараса Шевченка, 9 березня 2024 року.
У Харкові відзначили 210-ту річницю дня народження Тараса Шевченка, 9 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
В Івано-Франківську провели &quot;Шевченківський квартирник&quot;
В Івано-Франківську провели "Шевченківський квартирник"
Херсон, концерт 9 березня 2024 рік
У Херсоні відбувся концерт для місцевих жителів, військових та волонтерів
музей підручника математики кроп
У Кропивницькому діє музей історії шкільного підручника математики
&quot;Наша дума, наша пісня&quot;: в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря
"Наша дума, наша пісня": в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря
На початок