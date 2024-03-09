Щонайменше 50 харків'ян зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку в центрі Харкова 9 березня, щоб вшанувати роковини дня народження поета. До закритого від обстрілів памʼятника несли квіти, містяни співали гімн та читали вірші Шевченка.

Акцію завчасно узгодили з поліцією, але не афішували з міркувань безпеки, повідомила кореспондентка Суспільне Харків.

"До повномасштабного вторгнення у в нас все було більш пишно, масштабно, більше людей було. Зараз ми все в підпіллі готували, думали, як зробити, щоб все швидко зняти. Навіть плакат — раніше ми б так не робили, а зараз такий маленький намалювали, щоб раптом що, — зняти і розбігтися. У нас інші технології святкування з'явилися.", — розповіла представниця харківського товариства "Просвіта" Галина Куц.

Біля памʼятника Тарасу Шевченку в Харкові відзначили 210-ту річницю дня народження поета, 9 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Галина Куц згадує: 2023 року на шевченківські дні Харків обстрілювала РФ.

"Порівняно з минулим роком, зараз легше. Я пішки йшла з Холодної гори сюди і тоді думала, чи буде хтось, чи ні, бо інтернету не було. Приходжу, а тут люди зібралися. Ми оберігаємо Шевченка, Шевченко оберігає нас", — каже представниця "Просвіти".

Серед учасників акції влаштували конкурс: людям роздавали рядки вірша, з яких потрібно було скласти цілий твір.

Чоловік тримає папірець із рядками вірша Тараса Шевченка, Харків, 9 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Плакат із цифрою "210" самчиківським розписом намалювали діти з Люботинського ліцею "Дивосвіт" під керівництвом художників Вакуленків.

Плакат "210" на закритому від обстрілів памʼятнику, Харків, 9 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Що харків'яни говорять про значення Тараса Шевченка та його доробок

У сучасній війні Росії проти України, коли війна йде не за території, війна йде за знищення ідентичності. Шевченко — це та людина, яка сформувала ядро української ідентичності, тому це для нас важливо Галина Куц представниця харківського товариства "Просвіта"

Харків'яни на акції до річниці дня народження Шевченка, 9 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Дуже актуальним здається "Заповіт", бо ми маємо розуміти, що покоління будуть жертвувати собою, як це зараз відбувається. І війна може бути тривалою, ми високу ціну платимо за те, щоб просто бути українцями і зберегти свою державність Микола Білий харків'янин

Харківʼяни розмальовують портрет Тараса Шевченка на акції до роковин дня народження митця, 9 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

Він перший попри все писав про таке, що у нас до цього дня мурашки йдуть. Він вважав, що підійметься Україна, буде дуже важко, дуже крові багато і це ще не кінець Марина Ворона харківʼянка

У Харкові відзначили 210-ту річницю дня народження Тараса Шевченка, 9 березня 2024 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

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