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На будівлі Київради оновлюють банер, який нагадує про необхідність повернення військовополонених живими
ЗСУМаріупольАзовстальПолонРегіони

На будівлі Київради оновлюють банер, який нагадує про необхідність повернення військовополонених живими

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На будівлі Київради оновлюють банер
На будівлі Київради оновлюють банер, який нагадує про героїзм Захисників Маріуполя та необхідність їх повернення додому живими. 9 березня 2024 року. Фото: Київська міська рада

На будівлі Київської міської ради спільно з Асоціацією родин захисників "Азовсталі" оновлюють банер, який нагадує про героїзм захисників Маріуполя та необхідність їх повернення додому живими.

Про це інформує пресслужба Київської міської ради.

"Захисники Маріуполя, Азовсталі, усі наші Герої — це титани, на яких тримається наша країна...Ми закликаємо світову спільноту робити все необхідне, щоб кожен український військовополонений повернувся додому. Цей банер буде на будівлі допоки останній Захисник та Захисниця Маріуполя не повернуться додому. Як вимога, як нагадування, нам та світу про полонених Героїв та Героїнь", — йдеться у повідомленні.

Банер на будівлі Київради розмістили на початку червня 2022 року за ініціативи громадської організації "Асоціація родин захисників «Азовсталі" та благодійного фонду "Фонд підтримки родин захисників «Азовсталі".

Що відомо про українців, які перебувають у російському полоні

8 лютого 2024 року Україна провела 51-й обмін військовополоненими — повернула з російського полону 100 людей. Серед врятованих військовослужбовців були 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Попередній обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді додому повернулися 180 рядових і сержантів, а також 27 українських офіцерів.

3 січня за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів Україна повернула з російського полону 230 військових та цивільних. Це був найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.

Наприкінці листопада минулого року з'явилось повідомлення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що РФ призупинила обміни військовополоненими. Так Кремль хоче вплинути на українців й створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням.

Президент Володимир Зеленський на початку грудня заявив, що обміни полоненими з Росією тривають. Часто вони відбуваються не публічно, а іноді безпосередньо на полі бою.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, у російському полоні станом на 17 листопада 2023 року перебували 4 тисячі 337 українців. З них — 3 тисячі 574 військових та 763 цивільних. Йдеться про тих, кого вдалось встановити.

У липні 2023 року уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що у російському полоні перебувають понад 25 тисяч цивільних заручників, Україні на той час вдалося повернути 144 людини.

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