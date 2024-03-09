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Незалежне тестування фахових знань і умінь — скільки вчителів із Житомирщини хочуть отримати сертифікати
ОСВІТАРегіони

Незалежне тестування фахових знань і умінь — скільки вчителів із Житомирщини хочуть отримати сертифікати

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Сертифікація вчителів, незалежне тестування, освітяни, педагоги, пункт тестування
93 педагоги із Житомирщини 9 березня стали учасниками першого етапу сертифікації. Фото: Суспільне Житомир/Фото ілюстративне

9 березня в Україні розпочався перший етап щорічної сертифікації освітян. Із Житомирщини на цьому етапі — незалежне тестування професійних знань та умінь — долучилися 93 педагоги із більшості громад.

Про це Суспільному розповіла заступниця керівника Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева.

За її словами, тестувати власні професійні знання та компетентності прийшли 52 вчителі початкових класів, 30 вчителів української мови та літератури і 11 вчителів математики.

"У цьому році ми відзначаємо хорошу явку освітян із Житомирщини на першому етапі сертифікації професійних знань та вмінь. Із трьох областей, в яких ми організовуємо цей процес, — Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській саме педагоги із Житомирщини виявилися найактивнішими. На пункт незалежного тестування з поважних причин не з’явилися лише двоє вчителів, які попередньо зареєструвалися. Це один вчитель початкових класів та один — математики", — розповіла Людмила Марцева.

Посадовиця Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти відзначила високий рівень організації процесу тестування, який відбувся на базі житомирського міського ліцею №28. Також розповіла, що упродовж трьох годин, які були відведені на незалежне тестування, не було жодних порушень. А деякі учасники виконали завдання швидше, ніж було передбачено.

Найбільше педагогів, за словами Людмили Марцевої, у цьому році тестувалося з Житомирської громади, а також зі Звягельської, Коростенської, Коростишівської, Андрушівської та інших громад.

"На пункт тестування вчителі прийшли із листами-викликами, які вони отримали на електронні пошти після реєстрації. За підсумками, бланки із виконаними завданнями передадуть на перевірку, і за деякий час освітяни дізнаються, чи допущені до наступного етапу сертифікації", — сказала заступниця керівника Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.

Раніше Суспільне розповідало, що реєстрація на сертифікацію професійних знань та умінь вчителів у 2024 році тривала з 15 до 31 січня, але обмежувалася квотою.

Керівник Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко у коментарі Суспільному розповів, що цього року в Україні вчителі вп’яте сертифікують власні професійні вміння та навички. У Житомирській області квоту на участь у сертифікації у повному обсязі вибрали тільки вчителі початкових класів. Вчителі математики та української мови й літератури її не добрали. Зокрема, із можливих 39 місць для вчителів математики вибрали 15, а з 40 можливих для вчителів української мови та літератури — 22.

На його думку, вчителі початкових класів більш активно долучаються до цього процесу, бо саме з них свого часу розпочали практику проведення сертифікації.

"Для вчителів математики та вчителів української мови та літератури 2024 рік буде другим роком проведення сертифікації. А вчителі історії, які у вересні тестуватимуть свої знання та вміння, братимуть участь у цьому процесі вперше.Тож, інформація про доцільність та важдивість сертифікації серед них не така поширена. Вчителі початкових класів у рамках підготовки до роботи в НУШ відвідали курси, лекції, практичні заняття. Вчителі-предметники до цього не долучалися. Тож, мабуть, дещо побоюються брати участь у цих процесах, є невпевненими та неготовими працювати над саморозвитком", — розповів Геннадій Кузьменко.

Загалом на участь у цьому процесі в Україні, за його словами зареєстрували 2 984 учасники.

Що таке сертифікація педагогічних працівників

Сертифікація ― це оцінювання фахових знань та професійності педагогів. Її влаштовують щорічно у три етапи. Перший — це тестування з предмету, психології та педагогіки, далі ― самооцінювання майстерності, та експертне вивчення практичного досвіду.

Для того, що взяти участь у кожному наступному етапі сертифікації, потрібно правильно виконати 60 відсотків завдань.

Участь у сертифікації добровільна. Але заробивши сертифікат, упродовж майбутніх трьох років вчитель має доплату 20 відсотків, яка нараховується йому із місцевого бюджету.

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