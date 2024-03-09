У Новому Бузі, що на Миколаївщині, дев'ятого березня понад 50 машин проїхали з прапорами України та різних підрозділів Збройних сил України. Після автопробігу близько 150 людей долучилися до акції-нагадування про військовополонених та безвісти зниклих військовослужбовців.
Кореспонденти Суспільного відвідали захід.
На машинах, крім прапорів України — стяги 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 36-ї бригади морської піхоти, 501-го батальйону, окремого загону спецпризначення "Азов" та інших підрозділів Збройних сил України.
На старті автопробігу близько 50 автомобілів, говорить співорганізатор акції Віталій Крикун. Зі слів чоловіка, у російському полоні є цивільні жителі Нового Бугу.
Майже два роки в російському полоні чоловік Катерини Станіслав — військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.
"Ми приїхали з Миколаєва, аби долучитися до автопробігу та акції про всіх наших безвісти зниклих та полонених захисників, а також підтримати їх сім'ї. Ми хочемо вчергове нагадати суспільству та міжнародній спільноті, що у нас є така проблема. Ми хочемо, аби всі якомога швидше повернулися до своїх рідних", — каже вона.
У Новому Бузі акцію-нагадування організовують вдруге, цього разу з автопробігом, аби й таким чином нагадати про рідних, які досі в полоні, говорить учасниця заходу Тетяна.
"За кожну соломинку хапайся — вона може бути рятівною. І ми розуміємо, що якщо ми не будемо боротись за своїх хлопців, крім нас вони нікому не потрібні. Єдина надія, що нас все ж таки почують і залучать під час наступного обміну", — розповідає Тетяна.
Серед учасників акції Світлана — мати загиблого військовослужбовця окремого загону спецпризначення "Азов" Євгенія Лебедика.
"Ми повинні кричати на весь світ, не мовчати. Якщо мій син загинув, то там (у полоні — ред.) смерть також присутня, людина просто повільно помирає. Це у нас вже друга акція в такому маленькому містечку. Я думаю, що вони будуть допоки ми не визволимо нашу землю, і не заберемо останнього свого героя", — говорить учасниця акції.
До акції за підрахунками організаторів долучилось близько 150 людей. Автопробіг фінішував біля алеї "Памʼяті нескорених", де відбулась акція-нагадування.
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