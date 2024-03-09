На сходовому майданчику багатоповерхівки в Пересипському районі Одеси виявили тіло чоловіка. Ймовірного вбивцю затримали.

Про це 9 березня повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

Поліцейські встановили, що під час застілля між господарем та одним із гостей виникла сварка. Власник квартири побив товариша кулаками та кухонною стільницею. Непритомного потерпілого він виніс з квартири в під’їзд і повернувся до застілля. Вранці побитого чоловіка без ознак життя виявили мешканці багатоповерхівки, додали у поліції.

Попередньо, чоловік помер від відкритої черепно-мозкової травми та перелому склепіння й основи черепа. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу, яка встановить точну причину смерті.

Господаря квартири затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України. У скоєному він зізнався. Тепер йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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