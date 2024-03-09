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На Полтавщині внаслідок пожежі загинула людина
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На Полтавщині внаслідок пожежі загинула людина

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Пожежа
Суспільне Полтава

У селі Сахнівщина Машівської громади горів приватний будинок. 9 березня на місці пожежі знайшли тіло жінки.

Про це Суспільному повідомив речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський.

За його словами, рятувальники у будинку виявили тіло 58-річної жінки, яка там проживала. Нині тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України - “Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей”.

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