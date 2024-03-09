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На Донеччині загинув 43-річний солдат з Дніпропетровщини Костянтин Соловйов
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На Донеччині загинув 43-річний солдат з Дніпропетровщини Костянтин Соловйов

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Свічка, загиблий боєць, Дніпропетровщина
Ілюстративне фото. Фото: Суспільне Тернопіль

3 березня поблизу села Іванівське на Донеччині загинув солдат з Кам'янського, що на Дніпропетровщині, Костянтин Соловйов. Про це повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов.

Йому було 43 роки.

На Донеччині загинув 43-річний солдат з Дніпропетровщини Костянтин Соловйов
Костянтин Соловйов. Фото: телеграм-канал Андрія Білоусова

Костянтин Соловйов народився 24 травня 1980 року. У 1998 році закінчив ПТУ №24. Тривалий час працював на ПрАТ «Оріль-Лідер». Наприкінці лютого 2023-го пішов до війська.

Поховали бійця 9 березня в рідному місті. У нього залишилися мати та брат.

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