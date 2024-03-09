Співачка Джамала отримала Шевченківську премію за фольклорний альбом Qirim

Українська та кримськотатарська співачка Джамала (Сусана Джамаладінова) стала лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка у 2024 році.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Лауреатка Шевченківської премії! Пишу ці слова і не вірю!! Це справді та сама нагорода яку отримував Євген Станкович, Мирослав Скорик, Ліна Костенко, Борис Лятошинський, Василь Стус та багато інших великих постатей, які назавжди будуть єдиними та неповторними!Ні, це не сон!" — зазначила Джамала.

Нагадаємо, Джамала презентувала альбом "QIRIM" 5 травня 2023 року. До нього увійшли 14 композицій, кожна з яких представляє певну місцевість Криму та 15-й трек OUTRO. Усі твори Джамала збирала у різних куточках Кримського півострова протягом десятиліть.

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