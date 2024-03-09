Двоє харків'ян до смерті забили чоловіка битою та ломом через борг — прокуратура

У Харкові затримали двох чоловіків за підозрою в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою. За даними слідства, 8 березня підозрювані напали та вбили 34-річного чоловіка, який заборгував їм гроші.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше неодноразово судимий 33-річний чоловік вирішив вбити свого 34-річного знайомого, який заборгував йому. Йому допомагав 42-річний знайомий.

Бита, якою підозрювані ймовірно до смерті забили чоловіка, Харків. Фото: Харківська обласна прокуратура

"8 березня 2024 року, знаючи, що потерпілий в цей час буде йти по лісовому масиву поблизу вул. Рудничної в Харкові, зловмисники приїхали до вказаного місця. Побачивши чоловіка, вони підбігли до нього та почали бити металевим лохом та дерев'яною битою по всьому тілом. Потерпілий загинув на місці", — сказано в повідомленні.

Лом, яким підозрювані ймовірно до смерті забили чоловіка, Харків. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирішується питання щодо тримання підозрюваних під вартою. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.

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