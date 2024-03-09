"Нас гуртують думи Кобзаря": у Луцьку вшанували пам'ять про Тараса Шевченка

У 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка біля його пам'ятника у Луцьку відбулась акція "Нас гуртують думи Кобзаря".
Традиційно на цю акцію лучани принесли свої "Кобзарі", повідомили у Луцькій міській раді. Найдавнішу, 1939 року збірку творів Шевченка, принесла пані Катерина.
Пані Катерина принесла "Кобзар" 1939 року видання. Фото: Луцька міська рада
Після хвилини мовчання за загиблими внаслідок російсько-української війни, відбулось покладання квітів.
Покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку у Луцьку. Фото: Луцька міська рада
Усі охочі процитувати вірші українського класика біля мікрофона. Учасники студії “Бешкетники” продемонстрували візуально-творчу інтерпретацію окремих віршів Тараса Шевченка.
Читання віршів. Фото: Луцька міська рада
Під час заходу збирали гроші на потреби Збройних Сил.
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