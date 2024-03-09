НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Нас гуртують думи Кобзаря": у Луцьку вшанували пам'ять про Тараса Шевченка
Тарас ШевченкоРегіони

"Нас гуртують думи Кобзаря": у Луцьку вшанували пам'ять про Тараса Шевченка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пам'ятник Тарасу Шевченку у Луцьку
Пам'ятник Тарасу Шевченку у Луцьку, 9 березня 2024 рік. Фото: Луцька міська рада

У 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка біля його пам'ятника у Луцьку відбулась акція "Нас гуртують думи Кобзаря".

Традиційно на цю акцію лучани принесли свої "Кобзарі", повідомили у Луцькій міській раді. Найдавнішу, 1939 року збірку творів Шевченка, принесла пані Катерина.

Пані Катерина принесла "Кобзар" 1939 року видання
Пані Катерина принесла "Кобзар" 1939 року видання. Фото: Луцька міська рада

Після хвилини мовчання за загиблими внаслідок російсько-української війни, відбулось покладання квітів.

Покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку у Луцьку
Покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку у Луцьку. Фото: Луцька міська рада

Усі охочі процитувати вірші українського класика біля мікрофона. Учасники студії “Бешкетники” продемонстрували візуально-творчу інтерпретацію окремих віршів Тараса Шевченка.

Читання віршів
Читання віршів. Фото: Луцька міська рада

Під час заходу збирали гроші на потреби Збройних Сил.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
&quot;Наша дума, наша пісня&quot;: в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря
"Наша дума, наша пісня": в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря
Виступив зведений хор: як у Львові відзначили 210 річницю з дня народження Шевченка
Виступив зведений хор: як у Львові відзначили 210 річницю з дня народження Шевченка
Маленькі, великі і дивні: які є пам'ятники Шевченку на Рівненщині
Маленькі, великі і дивні: які є пам'ятники Шевченку на Рівненщині
Активісти в окупованому Криму відзначають день народження Тараса Шевченка
Кримські активісти відзначають 210-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка
На початок