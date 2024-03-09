Київська обласна прокуратура оскаржуватиме вирок Києво-Святошинського райсуду, яким виправдали заступника начальника одного з районних управлінь поліції. Судді не побачили достатньо доказів щодо перешкоджання роботі журналістки, коли вона фільмувала порушення під час виборів, а правоохоронець намагався силою відібрати в неї камеру.

Про це інформує Київська обласна прокуратура.

"В апеляційній скарзі прокурори вимагатимуть визнати поліцейського винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 171 КК України та призначити йому покарання у виді 4 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 3 роки", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що йдеться про події 2020 року у селі Гатне Київської області.

"У жовтні 2020 року в с. Гатне Фастівського району Київської області журналістка фіксувала ймовірні порушення під час проведення виборів. Поліцейський для припинення відеозйомки застосував до неї силу та вирвав з рук журналістки фотокамеру", — розповіли у пресслужбі столичної прокуратури.

У прокуратурі, традиційно, не називають прізвищ фігурантів справи. Але саме такий інцидент трапився з журналісткою Таїсією Кутузовою. Днями у коментарі Інституту масової інформації вона повідомила, що 4 березня Києво-Святошинський районний суд визнав невинуватим та виправдав поліцейського, обвинуваченого в нападі. Вона висвітлювала засідання сільської територіальної виборчої комісії, члени якої планували зняти з виборів одного з кандидатів у голови громади.