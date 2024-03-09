Українським військовим важко стримувати натиск російських окупантів, оскільки росіяни зайняли Авдіївський коксохімічний завод та можуть безпечно звідти працювати дронами.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів військовослужбовець 109 батальйону ЗСУ, сержант Єгор Фірсов.

"Бригади, які боронять Авдіївський напрям, вони роблять все, щоб просування ворога не відбувалося, але повірте мені. Це просто слова. Робити це дуже-дуже важко. Бої ідуть постійні, із застосуванням всього, і залпової артилерії, і Солнцепеки навіть знову вчора працювали. І самохідні артилерійські установки, буквально от ми за ними ганялися", — розповів Єгор Фірсов.

За словами сержанта, російські окупанти досі мають багатократну перевагу над українськими військовими. За його спостереженнями, співвідношення 1 до 3 або 1 до 5.

Фірсов додав, що українські військові на Авдіївському напрямку знаходяться в невигідних позиціях, оскільки російський військові зайняли Авдіївку та Авдіївський коксохімічний завод і можуть безпечно звідти працювати.

"Ворог зайшов в Авдіївку, працювати ворогу набагато простіше, тому що він працює з заводу коксохімічного, він знаходиться в підвалах. Він працює гарно якісно дронами. В них є певна перевага. Наші військові знаходяться в невигідних умовах, не буду казати деталі, але невигідних. І в цьому є нюанси", — розповів Єгор Фірсов.

Також за словами командира підрозділу, російська армія досі має перевагу у повітрі, завдає авіаударів по українських позиціях, скидає різні бомби і українські військові мають мало засобів для протидії цьому.

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