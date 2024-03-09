Якою буде погода в Одесі та області найближчими днями

В Одеській області найближчими днями очікується мінлива хмарність, дощі та плюсова температура вдень.

Прогнозом погоди від Гідрометцентру Чорного та Азовського морів поділились на сайті Одеської міськради.

10 березня в Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, вдень південний 7-12 м/с. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, вдень південний 7-12 м/с. Температура вночі від 3 морозу до 2°С тепла, вдень 7-12°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

11 березня хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

12 березня хмарно, помірний дощ. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 7-12°С тепла.

13-14 березня помірний дощ. Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 8-13°С тепла.

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