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На Полтавщині знайшли жінку з ознаками насильницької смерті
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На Полтавщині знайшли жінку з ознаками насильницької смерті

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Знайшли тіло жінки у Котельщенській громаді
фото ГУНП в Полтавській області

У селі Панасівка Козельщинської громади місцеві жителі знайшли тіло жінки. Це сталося 8 березня.

Про це повідомили на офіційному сайті поліції Полтавщини.

Як встановили слідчі, потерпілій було 48 років. Жінка померла насильницькою смертю. Попередньо, тілесних ушкоджень їй завдав 47-річний співмешканець під час конфлікту, який стався 7-го березня близько 22:00.

Нині правоохоронці затримали підозрюваного. За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України - “Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого”. Санкція - від 7 до 10 років позбавлення волі.

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