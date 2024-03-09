У Чернівцях на вулиці Героїв Майдану капітально відремонтують аварійну ділянку каналізаційного колектора. Роботи коштуватимуть понад мільйон гривень.

Про це йдеться на платформі Prozorro.

Ремонт виконуватиме товариство з обмеженою відповідальність "Авто-М". Роботи мають виконати до кінця березня 2024 року.

У пресслужбі Чернівціводоканалу повідомили, що з кінця 2023 року на ділянці біля колектора ліквідували 7 засмічень центральної мережі. Засмічення призводили до підтоплень підвальних приміщень та будівель.

Каналізаційна мережа стала несправною через газову корозію та зношеність трубопроводу. Його використовували понад 100 років, повідомили фахівці водоканалу. Очищення та промивання мережі не давало довготривалого ефекту, тому вирішили зробити капітальний ремонт колектора. Під час ремонту зроблять санацію мереж "рукавом" зі склопластику з поліефірною смолою.

Повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села команді Суспільне Чернівці — пишіть на пошту редакції новин: [email protected]

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини