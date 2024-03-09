На Донеччині екіпаж "Білий янгол" евакуювали до лікарні пораненого жителя села Костянтинівка. В його будинок російські снаряди влучили двічі.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Поліцейські отримали повідомлення, що через обстріл з боку російських окупаційних військ поранення отримав 62-річний чоловік. Екіпаж "Білий янгол" виїхав на евакуацію.

"Дорогою поранений розповів, що окупанти били по селу всю ніч і ранок. Два прильоти були саме в його оселю. Чоловік у цей час перебував у будинку та дивом залишився живим. Уламки від снарядів увіп’ялися в одяг", — розказали в поліції.

Пораненого вивезли з села та доправили до лікарні у Кураховому.

Також у пресслужбі поліції Донеччини нагадали телефон гарячої лінії для евакуації: 066-56-10-102.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram