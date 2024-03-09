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Якою буде погода в Івано-Франківську та області 10 березня
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Якою буде погода в Івано-Франківську та області 10 березня

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Якою буде погода в Івано-Франківську та області 10 березня
Фото ілюстративне: Pexels

10 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці — місцями туман.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Вітер — південно-східний, 7-12 м/с, місцями — пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 2-4° морозу, вдень — 10-12⁰ тепла. По області вночі — 1-6° морозу, вдень — 7-12⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 4-9° морозу, вдень — 1-6° тепла.

Видимість на автошляхах добра, в тумані — 100-500 метрів.

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