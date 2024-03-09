На околиці села Велика Копаня Берегівського району прикордонники затримали трьох чоловіків. У них виявили два легкомоторні літальні апарати, а також два автомобілі, у яких знаходилися пакунки з сигаретами.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

"За допомогою безпілотників чоловіки збиралися переміщувати сигарети в Румунію. Безпілотники контрабандисти запускали за допомогою пускової установки, а далі за допомогою дистанційного пульта регулювали напрямок та траєкторію літального апарату", — йдеться в повідомленні.

У закарпатців виявили 500 пачок сигарет, устаткування для запуску безпілотників та три балони з киснем до нього, пульти управління, GPS-навігатори та акумуляторні батареї. Всі знайдені речі вилучили, а чоловіків затримали.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads