Роменчани поступились у кубковому матчі з футзалу

Перший матч чвертьфіналу розіграшу кубка України з футзалу зіграли 9 березня футзалісти роменського "Рятувальника".
Команда Ігоря Салівона на виїзді протистояла івано-франківському "Урагану". Кольори франківців захищають універсал Артем Фаренюк з Сум та воротар Олександр Сіріцький з Шостки.
Перший чвертьфінальний поєдинок з рахунком 9:0 виграли "ураганівці". Фаренюк у матчі оформив хет-трік, забивши три голи. Сіріцькій вийшов на майданчик у другому таймі і зберіг ворота "сухими".
Чвертьфінальна стадія кубкового турніру складається з двох матчів.
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