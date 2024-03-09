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Роменчани поступились у кубковому матчі з футзалу
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Роменчани поступились у кубковому матчі з футзалу

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Перший матч чвертьфіналу розіграшу кубка України з футзалу зіграли 9 березня футзалісти роменського "Рятувальника".

Команда Ігоря Салівона на виїзді протистояла івано-франківському "Урагану". Кольори франківців захищають універсал Артем Фаренюк з Сум та воротар Олександр Сіріцький з Шостки.

Перший чвертьфінальний поєдинок з рахунком 9:0 виграли "ураганівці". Фаренюк у матчі оформив хет-трік, забивши три голи. Сіріцькій вийшов на майданчик у другому таймі і зберіг ворота "сухими".

Чвертьфінальна стадія кубкового турніру складається з двох матчів.

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