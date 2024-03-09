На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військового

На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця в Подільську.
Про це 9 березня повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.
За їхніми даними, затриманий виявився жителем Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обирається запобіжний захід. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. У поліції зазначили, що він зізнався у скоєному.
Про смерть військовослужбовця стало відомо 8 березня, коли його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли перехожі на проспекті Шевченка у місті Подільськ. Тоді відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115умисне вбивство Кримінального кодексу України.
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