На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військового

На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця в Подільську.

Про це 9 березня повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За їхніми даними, затриманий виявився жителем Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обирається запобіжний захід. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. У поліції зазначили, що він зізнався у скоєному.

Вулиця, на якій знайшли мертвого чоловіка у військовій формі. Подільськ, 8 березня 2024 року. Фото: ГУНП в Одеській області

Про смерть військовослужбовця стало відомо 8 березня, коли його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли перехожі на проспекті Шевченка у місті Подільськ. Тоді відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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