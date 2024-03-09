На Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка за спробу дати хабар правоохоронцю. Іноземець запропонував заступнику начальника відділку поліції 20 тисяч гривень, щоб уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані.
Про це дев'ятого березня повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.
За матеріалами справи, 34-річний іноземець через хабар намагався домовитись із заступником начальника з превентивної діяльності одного з відділків поліції не порушувати адміністративну статтю щодо заборони керування транспортом нетверезим.
Гроші, якими, ймовірно, заохочував підозрюваний поліцейських. Фото: ГУНП у Миколаївській області.
Затриманому оголосили про підозру за статтеюЧастина 3 статті 369 Кримінального кодексу України. "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з можливістю конфіскації майна.
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