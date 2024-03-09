На Миколаївщині поліцейські затримали чоловіка за спробу дати хабар правоохоронцю. Іноземець запропонував заступнику начальника відділку поліції 20 тисяч гривень, щоб уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані.

Про це дев'ятого березня повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

За матеріалами справи, 34-річний іноземець через хабар намагався домовитись із заступником начальника з превентивної діяльності одного з відділків поліції не порушувати адміністративну статтю щодо заборони керування транспортом нетверезим.

Гроші, якими, ймовірно, заохочував підозрюваний поліцейських. Фото: ГУНП у Миколаївській області.

Затриманому оголосили про підозру за статтею "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з можливістю конфіскації майна.

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