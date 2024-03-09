НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Житомирі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка
Тарас ШевченкоКУЛЬТУРАПам'ятьЛЮДИРегіони

У Житомирі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Тарас Шевченко, вшанували пам'ять, меморіальні заходи, перфоманс, поклали квіти
Житомиряни 9 березня вшанували українського поета Тараса Шевченка. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація/Фото Facebook

9 березня житомиряни вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка. З нагоди 210 річниці від дня його народження люди зібралися біля пам’ятника Кобзареві, аби покласти квіти.

У Житомирі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка
До пам'ятника Кобзарю житомиряни поклали квіти. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

У Житомирі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка
У Житомирі вшанували пам'ять Тараса Шевченка. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

У Житомирі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка
На меморіальний захід з нагоди дня народження Тараса Шевченкоа житомирянини прийшли із квітами. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

У Житомирі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка
Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

Про це на сайті Житомирської обласної військової адміністрації пише пресслужба ОВА.

У повідомленні йдеться, що присутні на меморіальному заході представники молодіжних творчих колективів показали перформанс з декламацією віршів Тараса Шевченка.

У Житомирі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка
На заході представники молодіжних творчих колективів показали перформанс з декламацією віршів Тараса Шевченка. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

У Житомирі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка
На заході представники молодіжних творчих колективів показали перформанс. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

У Житомирі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка
На заході представники молодіжних творчих колективів показали перформанс з декламацією віршів Тараса Шевченка. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

У Житомирі вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка
Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

Цього ж дня пам’ять українського поета вшанували в інших громадах області. Біля підніжжя пам’ятників Кобзареві люди читали його вірші, покладали квіти. Також відбулися тематичні зустрічі, виставки, вечори, вистави та інші заходи.

В інформації пресслужби ОВА сказано, що цього року Міністерство культури та інформаційної політики України у співпраці з Харківською академією дизайну і мистецтв й Держмистецтв розробили айдентику до 210-річчя від дня народження видатного українського поета, художника Тараса Григоровича Шевченка. І всі охочі можуть використовувати пакети візуальних матеріалів із інформацією про українського поета за посиланням.

Раніше на сайті Суспільне мовлення повідомляли, що До 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка Українське радіо підготувало спеціальний ефір з ведучим Романом Колядою та журналістом і телеведучим Юрієм Макаровим. Вони, зокрема, будуть говорити про культ Шевченка, міркуватимуть про те, чому поет помер одразу після дня свого народження та малював себе оголеним. Ефір запланований 9 березня о 14:05 на хвилях Українського Радіо.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
&quot;Наша дума, наша пісня&quot;: в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря
"Наша дума, наша пісня": в Охтирці на Сумщині вшанували Кобзаря
Виступив зведений хор: як у Львові відзначили 210 річницю з дня народження Шевченка
Виступив зведений хор: як у Львові відзначили 210 річницю з дня народження Шевченка
Маленькі, великі і дивні: які є пам'ятники Шевченку на Рівненщині
Маленькі, великі і дивні: які є пам'ятники Шевченку на Рівненщині
Активісти в окупованому Криму відзначають день народження Тараса Шевченка
Кримські активісти відзначають 210-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка
На початок