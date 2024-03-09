9 березня житомиряни вшанували пам’ять українського поета Тараса Шевченка. З нагоди 210 річниці від дня його народження люди зібралися біля пам’ятника Кобзареві, аби покласти квіти.

До пам'ятника Кобзарю житомиряни поклали квіти. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

У Житомирі вшанували пам'ять Тараса Шевченка. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

На меморіальний захід з нагоди дня народження Тараса Шевченкоа житомирянини прийшли із квітами. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

Про це на сайті Житомирської обласної військової адміністрації пише пресслужба ОВА.

У повідомленні йдеться, що присутні на меморіальному заході представники молодіжних творчих колективів показали перформанс з декламацією віршів Тараса Шевченка.

На заході представники молодіжних творчих колективів показали перформанс з декламацією віршів Тараса Шевченка. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

На заході представники молодіжних творчих колективів показали перформанс. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

На заході представники молодіжних творчих колективів показали перформанс з декламацією віршів Тараса Шевченка. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

Цього ж дня пам’ять українського поета вшанували в інших громадах області. Біля підніжжя пам’ятників Кобзареві люди читали його вірші, покладали квіти. Також відбулися тематичні зустрічі, виставки, вечори, вистави та інші заходи.

В інформації пресслужби ОВА сказано, що цього року Міністерство культури та інформаційної політики України у співпраці з Харківською академією дизайну і мистецтв й Держмистецтв розробили айдентику до 210-річчя від дня народження видатного українського поета, художника Тараса Григоровича Шевченка. І всі охочі можуть використовувати пакети візуальних матеріалів із інформацією про українського поета за посиланням.

Раніше на сайті Суспільне мовлення повідомляли, що До 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка Українське радіо підготувало спеціальний ефір з ведучим Романом Колядою та журналістом і телеведучим Юрієм Макаровим. Вони, зокрема, будуть говорити про культ Шевченка, міркуватимуть про те, чому поет помер одразу після дня свого народження та малював себе оголеним. Ефір запланований 9 березня о 14:05 на хвилях Українського Радіо.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube