На початку березня у Харківській та Сумській областях залишається загроза російських ДРГ. До цього прикордонники спостерігали зниження активності розвідки РФ.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"РФ намагається використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, які планують зайти на нашу територію. 7 березня був випадок вибиття такої ДРГ на Сумщині. Наші хлопці щойно виявили цю групу, відкрили по ній вогонь. Також була підтримка артилерійських підрозділів. РФ відступила", — сказав Андрій Демченко.

Військовий на позиції. Фото: ХАРТІЯ/Telegram

За його словами, також спостерігають, що російські війська намагаються використовувати розвідку на Харківщині.

Поки матимемо такого "сусіда", звісно, загроза заходу диверсійних груп залишатиметься. Щодня РФ з різного озброєння обстрілює території на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Щодня це близько сотні обстрілів.

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