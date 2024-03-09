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У Пологівському районі на Запоріжжі внаслідок обстрілів РФ сталися три пожежі — ДСНС
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У Пологівському районі на Запоріжжі внаслідок обстрілів РФ сталися три пожежі — ДСНС

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Пожежі на Запоріжжі через обстріли 8 березня 2024
Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Минулої доби, 8 березня, у Запорізькій області внаслідок російських обстрілів сталися три пожежі. Загиблих і травмованих немає.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, пожежі виникли в прифронтових населених пунктах Пологівського району.

У Пологівського району на Запоріжжі внаслідок обстрілів РФ сталися три пожежі — ДСНС
Пожежа, що виникла внаслідок російських обстрілів, Запорізька область, 8 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Зокрема, у Гуляйполі та в селі Новопавлівка рятувальники ліквідували загоряння житлових будинків на загальній площі 240 кв.м, а в Оріхові — житлового будинку з прибудовами на площі 200 кв.м.

У Пологівського району на Запоріжжі внаслідок обстрілів РФ сталися три пожежі — ДСНС
Пожежа, що виникла внаслідок російських обстрілів, Запорізька область, 8 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

У Пологівського району на Запоріжжі внаслідок обстрілів РФ сталися три пожежі — ДСНС
Пожежа, що виникла внаслідок російських обстрілів, Запорізька область, 8 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Загиблих та поранених немає.

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