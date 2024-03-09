Два десятки кропивничан влаштували читання поезії Тараса Шевченка біля пам'ятника Кобзареві. Акцію присвятили 210-ій річниці від дня його народження. Серед читців були місцеві поети та письменники.

Для акції обрали вірші, зміст яких актуальний і сьогодні, розповіла Суспільному її учасниця Олена Баранова.

"Саме у цей момент мені хотілося б, щоб пророчі слова Тараса Шевченка "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила і воля святая!" охороняли наших бійців, щоб вони прийшли живими, здоровими, щоб все було, як раніше, і навіть краще".

Олена Баранова. Фото: Суспільне Кропивницький

Акцію розпочали з покладання квітів до пам'ятника Шевченку.

Біля пам'ятника Шевченку у Кропивницькому містяни читали його вірші. Фото: Суспільне Кропивницький

15 зі своїх 47 років Тарас Шевченко прожив в Україні, розповіла співорганізаторка акції, керівниця обласної організації Національної спілки письменників Надія Гармазій. Нині багато українців виїхали за кордон через повномасштабну війну.

"Хтось провернувся, хтось знайшов там прихисток і своє щастя. Але біль, коли ти перебуваєш за кордоном, а на твоїй землі відбувається горе, пережив і Тарас. І відчуваючи у цих рядках зв’язок із сьогоденням, я не могла обрати інший текст, бо мені це надзвичайно болить: "Не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені невесело було й на нашій славній Україні". Хай буде так, як заповів Тарас Григорович: Борітеся – поборете!"

Надія Гармазій. Фото: Суспільне Кропивницький

Кропивничанка Аліна Шевченко прочитала уривок з поезії Шевченка "Зацвіла в долині…".

"Сказав би я правду, та що з неї буде? Самому завадить, або вам та людям однаково буде… Говорімо правду. Він (Шевченко – ред.) у собі, у своєму серці носив Батьківщину. І сьогодні ми маємо це пам’ятати, маємо продовжувати його традицію".

Аліна Шевченко. Фото: Суспільне Кропивницький

Акція тривала годину.