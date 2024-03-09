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У Криму хочуть перейменувати населені пункти та вулиці на честь загиблих окупантів
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У Криму хочуть перейменувати населені пункти та вулиці на честь загиблих окупантів

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Ялта, Крим. Фото: Суспільне Крим

Голова так званої Кримської міжнаціональної місії Заур Смирнов запропонував розглянути можливість перейменування невеликих населених пунктів і вулиць міст на честь загиблих на війні з Україною окупантів.

Про це він сказав в коменатрі РІА "Новости"

"Наша організація в рамках увічнення пам'яті виступає з ініціативою розглянути питання перейменування сіл, назви яких не мають особливого смислового навантаження, умовно кажучи, Абрікосівка або Калинівка, а також вулиць міст на честь полеглих героїв спеціальної військової операції", — сказав Смирнов.

Нагадаємо, раніше з пропозицією перейменувати вулиці, які мають назви на честь політиків України та США, виступив так званий сенатор від Криму Сергій Цеков.

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