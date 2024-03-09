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Збагатилися на 3 млн грн на реконструкції лікарні: у Броварах викрили на оборудках чиновника і підприємця
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Збагатилися на 3 млн грн на реконструкції лікарні: у Броварах викрили на оборудках чиновника і підприємця

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Збагатилися на 3 млн грн на реконструкції лікарні
Реконструкція інфекційного відділення центру "Дитяча лікарня" у Броварах. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Столичні прокурори повідомили про підозру у розкраданні бюджетних грошей чиновнику Київської обласної військової адміністрації та директору підприємства. Їм інкримінують змову заради наживи під час реконструкції інфекційного дитячого відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Йдеться про події у 2021 році. Тоді департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації уклав угоду з приватним підприємством про реконструкцію інфекційного відділення центру "Дитяча лікарня" у Броварах.

Після завершення реконструкції лікарні бізнесмену звітних документах завищив вартість та обсяг проведених робіт. Але чиновник обласної адміністрації, який відповідав за технічний нагляд реконструкції, завізував недостовірні документи. Відтак, підряднику перерахували гроші з бюджету за виконання робіт у повному обсязі. У такий спосіб учасники оборудки видурили з державної скарбниці 3 млн грн, які розділили між собою.

"Внаслідок таких дій з місцевого бюджету за невиконані роботи безпідставно перерахували понад 3 млн грн, що підтверджено висновком судової економічної експертизи", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі директору приватного товариства повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України) та у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України). Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Посадовцю Київської обласної військової адміністрації повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

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