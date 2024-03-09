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Зранку армія РФ випустила ракету по Одещині: є влучання
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Зранку армія РФ випустила ракету по Одещині: є влучання

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Зранку 9 березня армія РФ атакувала Одещину з літака тактичної авіації, випустивши ракету Х-31.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

Ракета влучила в поле поза межами населеного пункту. Люди та інфраструктура не пошкоджені. Військові зазначили, що літак заходив з акваторії Чорного моря.

В Одеській області сигнал повітряної тривоги пролунав о 9:02. Після цього у Повітряних силах повідомили про ракету з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району. Відбій дали о 9:22.

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