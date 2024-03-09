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Житель селища під Харковом кинув гранату під авто військової — прокуратура
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Житель селища під Харковом кинув гранату під авто військової — прокуратура

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Граната, прокуратура, ЗСУ
Ілюстративне фото . Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

25-річного жителя Малої Рогані на Харківщині затримали за підозрою в хуліганстві. За версією слідчих, він кинув осколкову гранату під автомобіль військової ввечері 7 березня.

Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.

"Авто належить українській військовослужбовиці, яка теж є жителькою цього селища. Через довгі неприязні стосунки він вирішив їй помститись, кинувши гранату під автомобіль. Транспорт пошкоджений", — сказано в повідомленні.

Підозрюваному мають обрати запобіжний захід. Максимальне покарання — сім років позбавлення волі.

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