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На Львівщині водій авто збив на смерть 36-річного чоловіка
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На Львівщині водій авто збив на смерть 36-річного чоловіка

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На Львівщині водій авто збив на смерть 36-річного чоловіка
Машина після ДТП. Фото: пресслужба поліції Львівської області

Ввечері 8 березня на Львівщині 21-річний водій збив пішохода. 36-річний чоловік помер дорогою до лікарні.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини, аварія трапилась о 19:35 у селищі Добротвір Червоноградського району. Тоді 21-річний водій автомобіля "Kia" збив пішохода – місцевого жителя віком 36 років. Від отриманих травм чоловік помер у "швидкій".

Машина після аварії
Машина після аварії. Фото: пресслужба поліції Львівської області

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту Кримінального кодексу України. Водієві загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням водійських прав на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

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