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Не впорався із керуванням та потрапив до лікарні: нічна аварія у середмісті Житомира
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Не впорався із керуванням та потрапив до лікарні: нічна аварія у середмісті Житомира

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ДТП, нічна ДТП, травмувався водій, вулиця Короленка, швидка
Не впорався із керуванням та врізався у дерево — нічна ДПТ у середмісті Житомира. Фото: ГУНП в Житомирській області

У Житомирі 8 березня близько 22:00 у районі вулиці Короленка сталася дорожня аварія. За інформацією речниці Патрульної поліції в Житомирській області Тетяна Носадчук, 31-річний водій легковика не впорався із керуванням та врізався у дерево.

Не впорався із керуванням та потрапив до лікарні: нічна аварія у середмісті Житомира
Фото: ГУНП в Житомирській області

Не впорався із керуванням та потрапив до лікарні: нічна аварія у середмісті Житомира
Фото: Патрульна поліція в Житомирській області

Не впорався із керуванням та потрапив до лікарні: нічна аварія у середмісті Житомира
Фото: Патрульна поліція в Житомирській області

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Chrysler не впорався з керуванням, зніс дерево та повалив електроопору. У результаті ДТП 31-річний керманич отримав травми та потрапив до медичного закладу", — розповіла Тетяна Носадчук.

На місці події патрульні забезпечили регулювання та безпеку дорожнього руху, а оформленням матеріалів автопригоди займалися слідчі.

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