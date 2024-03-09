У Житомирі 8 березня близько 22:00 у районі вулиці Короленка сталася дорожня аварія. За інформацією речниці Патрульної поліції в Житомирській області Тетяна Носадчук, 31-річний водій легковика не впорався із керуванням та врізався у дерево.
Фото: ГУНП в Житомирській області
Фото: Патрульна поліція в Житомирській області
Фото: Патрульна поліція в Житомирській області
"За попередньою інформацією, водій автомобіля Chrysler не впорався з керуванням, зніс дерево та повалив електроопору. У результаті ДТП 31-річний керманич отримав травми та потрапив до медичного закладу", — розповіла Тетяна Носадчук.
На місці події патрульні забезпечили регулювання та безпеку дорожнього руху, а оформленням матеріалів автопригоди займалися слідчі.
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