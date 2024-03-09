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У Запорізькому районі в дачному кооперативі горів будинок: ймовірно, через коротке замикання електромережі — ДСНС
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У Запорізькому районі в дачному кооперативі горів будинок: ймовірно, через коротке замикання електромережі — ДСНС

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Пожежа в дачному кооперативі в Запорізькому районі
Рятувальники гасять пожежу, Запорізький район, 8 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

8 березня в одному з населених пунктів Запорізького району на території дачного кооперативу сталася пожежа. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 9 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, горів дерев’яний будинок. Загалом вогонь охопив 20 кв.м.

У Запорізькому районі сталася пожежа в дачному кооперативі: ймовірно, через коротке замикання електромережі — ДСНС
Пожежа в дерев'яному будинку, Запорізький район, 8 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

У Запорізькому районі сталася пожежа в дачному кооперативі: ймовірно, через коротке замикання електромережі — ДСНС
Рятувальники гасять пожежу, Запорізький район, 8 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

У Запорізькому районі сталася пожежа в дачному кооперативі: ймовірно, через коротке замикання електромережі — ДСНС
Рятувальники гасять пожежу, Запорізький район, 8 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Ведеться розслідування.

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