8 березня в одному з населених пунктів Запорізького району на території дачного кооперативу сталася пожежа. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 9 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.
За даними рятувальників, горів дерев’яний будинок. Загалом вогонь охопив 20 кв.м.
Пожежа в дерев'яному будинку, Запорізький район, 8 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
Рятувальники гасять пожежу, Запорізький район, 8 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Рятувальники гасять пожежу, Запорізький район, 8 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Ведеться розслідування.
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