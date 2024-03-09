Комітет захисту журналістів вимагає звільнити Рустема Османова та Азіза Азізова

Комітет захисту журналістів (CPJ) вимагає від російської влади звільнення кримських журналістів Рустема Османова та Азіза Азізова, яких окупанти арештували на два місяці за звинуваченням у тероризмі.

Про це йдеться у заяві організації.

У CPJ нагадали, що близько 4 години ранку 5 березня у Бахчисараї співробітники ФСБ Росії затримали двох журналістів "Кримської солідарністі", які висвітлюють політично вмотивовані справи в Криму. Також було заарештовано вісім етнічних кримськотатарських активістів.

Того ж дня окупаційний Київський районний суд Сімферополя постановив заарештувати двох журналістів на два місяці, до 5 травня, за звинуваченням в організації та участі в діяльності терористичної організації.

"Затримавши ще двох кримськотатарських журналістів в українському Криму, російська влада продовжує переслідувати незалежні голоси, які намагаються пролити світло на ситуацію з правами людини на півострові, — заявив Карлос Мартінес де ла Серна, програмний директор CPJ. — Влада повинна зняти всі звинувачення проти журналістів Рустема Османова та Азіза Азізова, негайно звільнити їх і припинити репресії проти кримськотатарських журналістів".

Ісламська політична партія Хізб ут-Тахрір визнана терористичною тільки на території Росії через те, що члени цієї організації систематично критикували окупаційну владу за репресії мусульман. Водночас Хізб ут-Тахрір вільно діє у більшості країнах світу, у тому числі в Україні.

Нагадаємо, в окупованому Криму 5 березня відбулася нова хвиля масових обшуків. У Бахчисараї слідчі дії відбулися в активістів "Кримської солідарності", а в Джанкойському районі — у релігійних діячів. Усього обшуки були у будинках десятьох кримських татар.

ізніше окупаційний міста Сімферополя виніс постанову про арешт Мемета Люманова, Азіза Азізова і Мустафи Абдураманова та Рустема Османова до 5 травня 2024 року.

Загалом після обшуків та затримань, які відбулись в окупованому Криму вранці 5 березня, 24 дитини залишились без батька.

6 березня окупаційний суд обрав запобіжні заходи 6 кримськотатарським активістам. Колишньому імаму Ремзі Куртнезірову винесено постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Аметову Наріману, Алі Мамутову та Арсену Кашка, Енверу Халілаєву та Ваїту Мустафаєву окупаційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО до 5 травня цього року.

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