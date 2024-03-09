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Комітет захисту журналістів вимагає звільнити Рустема Османова та Азіза Азізова
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Комітет захисту журналістів вимагає звільнити Рустема Османова та Азіза Азізова

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Азіз Азізов та Рустем Османов
Азіз Азізов та Рустем Османов. Фото: колаж Суспільне Крим

Комітет захисту журналістів (CPJ) вимагає від російської влади звільнення кримських журналістів Рустема Османова та Азіза Азізова, яких окупанти арештували на два місяці за звинуваченням у тероризмі.

Про це йдеться у заяві організації.

У CPJ нагадали, що близько 4 години ранку 5 березня у Бахчисараї співробітники ФСБ Росії затримали двох журналістів "Кримської солідарністі", які висвітлюють політично вмотивовані справи в Криму. Також було заарештовано вісім етнічних кримськотатарських активістів.

Того ж дня окупаційний Київський районний суд Сімферополя постановив заарештувати двох журналістів на два місяці, до 5 травня, за звинуваченням в організації та участі в діяльності терористичної організації.

"Затримавши ще двох кримськотатарських журналістів в українському Криму, російська влада продовжує переслідувати незалежні голоси, які намагаються пролити світло на ситуацію з правами людини на півострові, — заявив Карлос Мартінес де ла Серна, програмний директор CPJ. — Влада повинна зняти всі звинувачення проти журналістів Рустема Османова та Азіза Азізова, негайно звільнити їх і припинити репресії проти кримськотатарських журналістів".

Ісламська політична партія Хізб ут-Тахрір визнана терористичною тільки на території Росії через те, що члени цієї організації систематично критикували окупаційну владу за репресії мусульман. Водночас Хізб ут-Тахрір вільно діє у більшості країнах світу, у тому числі в Україні.

Нагадаємо, в окупованому Криму 5 березня відбулася нова хвиля масових обшуків. У Бахчисараї слідчі дії відбулися в активістів "Кримської солідарності", а в Джанкойському районі — у релігійних діячів. Усього обшуки були у будинках десятьох кримських татар.

ізніше окупаційний міста Сімферополя виніс постанову про арешт Мемета Люманова, Азіза Азізова і Мустафи Абдураманова та Рустема Османова до 5 травня 2024 року.

Загалом після обшуків та затримань, які відбулись в окупованому Криму вранці 5 березня, 24 дитини залишились без батька.

6 березня окупаційний суд обрав запобіжні заходи 6 кримськотатарським активістам. Колишньому імаму Ремзі Куртнезірову винесено постанову про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Аметову Наріману, Алі Мамутову та Арсену Кашка, Енверу Халілаєву та Ваїту Мустафаєву окупаційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО до 5 травня цього року.

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