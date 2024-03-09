На щиті: на Черкащині попрощались із загиблим захисником України

У Звенигородці попрощались із захисником України Володимиром Колісником. Військовий служив на посаді стрільця.
Про це повідомили у Звенигородській міській раді.
У Звенигородці 9 березня віддали шану загиблому Герою України Володимиру Коліснику. В останню путь його провели "живим коридором".
Володимир служив на посаді стрільця. Військовий загинув у Харківській області під час виконання бойового завдання 4 березня 2024 року.
Військовому було 27 років.
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