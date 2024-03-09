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Кулемет, автомати та гранати. На Дніпропетровщині правоохоронці вилучили у містянина зброю та боєприпаси
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Кулемет, автомати та гранати. На Дніпропетровщині правоохоронці вилучили у містянина зброю та боєприпаси

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Кулемет, автомати та гранати. На Дніпропетровщині правоохоронці вилучили у містянина зброю та боєприпаси
Фото: Національна поліція Дніпропетровщини

У Кам’янському на Дніпропетровщині правоохоронці вилучили у місцевого жителя зброю та боєприпаси.

Про це мовиться на сайті обласної поліції.

У 36-річного чоловіка вилучили ручний кулемет Калашникова, два автомати Калашникова, п’ять гранат, запал, шість магазинів до автоматичної зброї, 1350 різнокаліберних патронів, сигнальну ракету, димову шашку, кортик та кастет. Все це підорюваний зберігав у власній квартирі та в автомобілі.

Вилучені зброю та боєприпаси направили на експертизу.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 1 статті 263Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує затриманому — до семи років позбавлення волі.

Містянину обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Слідчі встановлюють походження зброї.

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