У Кам’янському на Дніпропетровщині правоохоронці вилучили у місцевого жителя зброю та боєприпаси.

Про це мовиться на сайті обласної поліції.

У 36-річного чоловіка вилучили ручний кулемет Калашникова, два автомати Калашникова, п’ять гранат, запал, шість магазинів до автоматичної зброї, 1350 різнокаліберних патронів, сигнальну ракету, димову шашку, кортик та кастет. Все це підорюваний зберігав у власній квартирі та в автомобілі.

Вилучені зброю та боєприпаси направили на експертизу.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує затриманому — до семи років позбавлення волі.

Містянину обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Слідчі встановлюють походження зброї.

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