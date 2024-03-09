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У Чернівцях за майже 1,2 мільйона гривень відремонтують спортивний майданчик — це проєкт "Бюджету участі"
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У Чернівцях за майже 1,2 мільйона гривень відремонтують спортивний майданчик — це проєкт "Бюджету участі"

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У Чернівцях за майже 1,2 мільйона гривень відремонтують спортивний майданчик — це проєкт &quot;Бюджету участі&quot;
Візуалізація майданчика після ремонту. Фото: Бюджет участі Чернівці

У Чернівцях капітально відремонтують спортивний майданчик за майже 1,2 мільйона гривень. Майданчик розташований у дворах між вулицею Пилипа Орлика та проспектом Незалежності.

Про це йдеться на платформі Prozorro.

Згідно з договором, роботи виконуватиме товариство з обмеженою відповідальністю "Барицентр Проект". Ремонт мають завершити до липня 2024 року.

Майданчик відремонтують, оскільки проєкт із ремонту здобув перемогу у "Бюджеті участі" у 2021 році. Згідно з проєктом "Здорові діти — здорова нація", майданчиком зможуть користуватися і діти, і дорослі.

У Чернівцях за майже 1,2 мільйона гривень відремонтують спортивний майданчик — це проєкт "Бюджету участі"
Фото: Бюджет участі Чернівці

Що відомо про "Бюджет участі"

  • Програма "Бюджет участі" діє з 2016 року. Вона надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі частини грошей місцевого бюджету через створення проєкт та голосування за них.

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