У Чернівцях капітально відремонтують спортивний майданчик за майже 1,2 мільйона гривень. Майданчик розташований у дворах між вулицею Пилипа Орлика та проспектом Незалежності.
Про це йдеться на платформі Prozorro.
Згідно з договором, роботи виконуватиме товариство з обмеженою відповідальністю "Барицентр Проект". Ремонт мають завершити до липня 2024 року.
Майданчик відремонтують, оскільки проєкт із ремонту здобув перемогу у "Бюджеті участі" у 2021 році. Згідно з проєктом "Здорові діти — здорова нація", майданчиком зможуть користуватися і діти, і дорослі.
Фото: Бюджет участі Чернівці
Що відомо про "Бюджет участі"
- Програма "Бюджет участі" діє з 2016 року. Вона надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі частини грошей місцевого бюджету через створення проєкт та голосування за них.
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