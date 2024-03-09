Миколаївський спортсмен Дмитро Серьоженко в складі національної паралімпійської збірної з фехтування здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи. Змагання тривають з п'ятого до десятого березня у Парижі.
Про це повідомили в Національному паралімпійському комітеті України.
Українські парафехтувальники вибороли нагороди у змішаних змаганнях:
- Шавкун Сергій у чоловічій рапірі (категорія С);
- Бреус Євгенія у жіночій шаблі (категорія А);
- Демчук Андрій у чоловічій рапірі (категорія А);
- Серьоженко Дмитро у чоловічій рапірі (категорія В);
- Дьолог Надія у жіночій шаблі (категорія В).
Станом на ранок восьмого березня в українських парафехтувальників три золоті, одна срібна та п'ять бронзових нагород, йдеться у повідомленні.
Загалом на чемпіонаті Європи взяли участь спортсмени з 15 країн світу.
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