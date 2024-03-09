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Миколаївський парафехтувальник у складі збірної України виборов "бронзу" на чемпіонаті Європи
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Миколаївський парафехтувальник у складі збірної України виборов "бронзу" на чемпіонаті Європи

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Миколаївський парафехтувальник у складі збірної України виборов &quot;бронзу&quot; на чемпіонаті Європи
Дмитро Серьоженко (праворуч) на чемпіонаті Європи у Парижі. Фото: Національний паралімпійський комітет України.

Миколаївський спортсмен Дмитро Серьоженко в складі національної паралімпійської збірної з фехтування здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи. Змагання тривають з п'ятого до десятого березня у Парижі.

Про це повідомили в Національному паралімпійському комітеті України.

Українські парафехтувальники вибороли нагороди у змішаних змаганнях:

  • Шавкун Сергій у чоловічій рапірі (категорія С);
  • Бреус Євгенія у жіночій шаблі (категорія А);
  • Демчук Андрій у чоловічій рапірі (категорія А);
  • Серьоженко Дмитро у чоловічій рапірі (категорія В);
  • Дьолог Надія у жіночій шаблі (категорія В).

Станом на ранок восьмого березня в українських парафехтувальників три золоті, одна срібна та п'ять бронзових нагород, йдеться у повідомленні.

Загалом на чемпіонаті Європи взяли участь спортсмени з 15 країн світу.

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