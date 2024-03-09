НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Донеччини, пошкоджені понад 100 цивільних об'єктів
ДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиПОЛІЦІЯРегіони

Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Донеччини, пошкоджені понад 100 цивільних об'єктів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Донеччини, пошкоджені понад 100 цивільних об'єктів
Наслідки обстрілів Донеччини 8 березня 2024 року. Фото: поліція Донеччини

Російські окупаційні війська протягом 8 березня 24 рази били по населених пунктах Донеччини та 1632 рази обстріляли лінію зіткнення. Обстрілами пошкодженні 122 цивільних об'єкти.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

За інформацією поліції армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Донеччини, серед яких:

  • міста Мирноград, Новогродівка, Сіверськ, Торецьк,
  • селища Південне, Удачне,
  • села Бердичі, Бокове, Максимільянівка, Світле, Сокіл, Шахове та Успенівка.

"Пошкоджено 122 цивільних об’єкти – 73 житлових будинки, лікарні, школи, підприємство, гуртожитки, відділення банку, магазин, адмінбудівлю, будинок для людей похилого віку, 28 автомобілів, критичну інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції Донеччини, армія РФ тричі вдарила по Мирнограду, поранення отримали двоє людей. Обстрілом пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, промислові та соціальні об’єкти.

По фермерському господарству у селі Світле російські війська завдали авіаудар ракетою-бомбою "Грім-Е". А Новогродівку обстріляли ракетами "С-300" та "Смерчами", поранення отримали двоє людей, зруйновані та пошкоджені 37 будинків, лікарня та підприємство.

"У Сіверську російські терористи вдарили дроном по цивільному автомобілю та поранили двох людей у ньому", — розказали в поліції.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські з населених пунктів Донеччини евакуювали 4 904 людини, з них 96 дітей.

За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, з прифронтових населених пунктів області 8 березня евакуювали 187 людей, з них 21 дитина.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Зеленський та Ердоган
Зеленський у Туреччині, Естонія анонсувала новий пакет допомоги Україні. 745 день війни. Онлайн Важливо
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Європа повинна бути готова до виходу США з НАТО — The Telegraph
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня
Премʼєр Туск зустрівся з фермерами: угод досягнуто не було, а протестувальники анонсували нову акцію на 20 березня ЗМІ
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Іноземні дипломати відзначили день народження Шевченка
Джамала та &quot;20 днів у Маріуполі&quot;: стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024
Джамала та "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії 2024

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Українські військові під час війни
Ситуація на фронті на Донеччині та Луганщині 10 березня: хроніка
Вночі нижче нуля: погода на Донеччині 9 березня
Вночі нижче нуля: погода на Донеччині 9 березня
молодіжні організації молодь Покровськ допомога українські військові фронт Донецька
"Підлітки — активні". Як молодіжні організації Покровська допомагають ЗСУ
Наслідки обстрілу Українська 9 березня
Окупанти обстріляли три населених пункти, троє людей дістали поранення
На початок