Російські окупаційні війська протягом 8 березня 24 рази били по населених пунктах Донеччини та 1632 рази обстріляли лінію зіткнення. Обстрілами пошкодженні 122 цивільних об'єкти.

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

За інформацією поліції армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Донеччини, серед яких:

міста Мирноград, Новогродівка, Сіверськ, Торецьк,

селища Південне, Удачне,

села Бердичі, Бокове, Максимільянівка, Світле, Сокіл, Шахове та Успенівка.

"Пошкоджено 122 цивільних об’єкти – 73 житлових будинки, лікарні, школи, підприємство, гуртожитки, відділення банку, магазин, адмінбудівлю, будинок для людей похилого віку, 28 автомобілів, критичну інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції Донеччини, армія РФ тричі вдарила по Мирнограду, поранення отримали двоє людей. Обстрілом пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, промислові та соціальні об’єкти.

По фермерському господарству у селі Світле російські війська завдали авіаудар ракетою-бомбою "Грім-Е". А Новогродівку обстріляли ракетами "С-300" та "Смерчами", поранення отримали двоє людей, зруйновані та пошкоджені 37 будинків, лікарня та підприємство.

"У Сіверську російські терористи вдарили дроном по цивільному автомобілю та поранили двох людей у ньому", — розказали в поліції.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Також поліцейські з населених пунктів Донеччини евакуювали 4 904 людини, з них 96 дітей.

За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, з прифронтових населених пунктів області 8 березня евакуювали 187 людей, з них 21 дитина.

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