Навіки 21: на Черкащині поховали загиблого солдата

У Звенигородці в останню путь провели військового Павла Ляпуна. Він загинув під час виконання бойового завдання 5 березня на Донецькому напрямку.

Про це Суспільному повідомили у Звенигородській міській раді.

У Звенигородці, щоб попрощатись із загиблим Павлом прийшли рідні, друзі, побратими та місцеві жителі. Вони провели його в останню дорогу "живим коридором" схиливши голови та на колінах.

Солдат Павло служив на Донецькому напрямку. Він поклав життя під час виконання бойового завдання 5 березня.

Захиснику України навіки залишиться 21 рік.

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