На вихідних буде сухо: прогноз погоди у Криму на 9 березня

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у суботу, 9 березня, суху погоду. Лише у південних районах уночі 9 березня пройде невеликий дощ. Температура повітря на півострові прогріється до +8.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Температура повітря у Криму по містах:
- Сімферополь — до +6, хмарно з проясненнями;
- Чорноморське — до +8 градусів, хмарно;
- Євпаторія — до +7 градусів, хмарно з проясненнями;
- Севастополь — до +6 градусів, хмарно з проясненнями;
- Ялта — до +8 градусів, хмарно;
- Алушта — до +7 градусів, хмарно з проясненнями;
- Судак — до +7 градусів, хмарно;
- Коктебель — до +17 градусів, хмарно;
- Феодосія — до +7 градусів, хмарно;
- Керч — до +5 градусів, хмарно.
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