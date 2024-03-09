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На вихідних буде сухо: прогноз погоди у Криму на 9 березня
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На вихідних буде сухо: прогноз погоди у Криму на 9 березня

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Сімферополь
Парк у Сімферополі. Ілюстративне фото. Telegram/ Крым 24

Синоптики прогнозують в окупованому Криму у суботу, 9 березня, суху погоду. Лише у південних районах уночі 9 березня пройде невеликий дощ. Температура повітря на півострові прогріється до +8.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Температура повітря у Криму по містах:

  • Сімферополь — до +6, хмарно з проясненнями;
  • Чорноморське — до +8 градусів, хмарно;
  • Євпаторія — до +7 градусів, хмарно з проясненнями;
  • Севастополь — до +6 градусів, хмарно з проясненнями;
  • Ялта — до +8 градусів, хмарно;
  • Алушта — до +7 градусів, хмарно з проясненнями;
  • Судак — до +7 градусів, хмарно;
  • Коктебель — до +17 градусів, хмарно;
  • Феодосія — до +7 градусів, хмарно;
  • Керч — до +5 градусів, хмарно.

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